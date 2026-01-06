Milano-Meda auto si ribalta nella notte all’arrivo dei soccorsi non trovano nessuno
Nella notte sulla strada Milano-Meda si è verificato un incidente con un’auto ribaltata. All’arrivo dei soccorsi, la vettura risultava abbandonata, senza tracce dei conducenti o di eventuali feriti. La situazione resta sotto osservazione, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’accaduto.
Incidente sulla Milano-Meda con auto ribaltata nella notte: all’arrivo sul posto dei mezzi di soccorso c’è solo la vettura distrutta e nessuno intorno. Intervento dei Vigili del Fuoco nella notte per un incidente stradale avvenuto sulla Milano-Meda, nel tratto tra Lentate sul Seveso e Barlassina che ha coinvolto una sola autovettura, finita ribaltata per cause . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
