Milano clandestino sferra due coltellate col taglierino a un poliziotto e lo ferisce al petto e alla spalla | per bloccarlo gli sparano a una gamba

A Milano, un intervento in un condominio si è concluso con un episodio di violenza. Un giovane nordafricano, armato di taglierino, ha ferito un agente al petto e alla spalla durante un'operazione di polizia. Per immobilizzarlo, gli agenti hanno dovuto sparargli a una gamba. L’episodio si è verificato il 6 gennaio 2025 durante un intervento per una persona molesta.

Milano, 6 gennaio 2025 – L'intervento in un condominio per una persona molesta. Il giovane nordafricano armato di taglierino che fronteggia i poliziotti delle Volanti. I tentativi inutili di calmarlo. Poi il ventiquattrenne egiziano si avventa su un agente e gli sferra un paio di fendenti per uccidere: uno diretto al cuore, l'altro alla scapola sinistra. Colpi che squarciano la giubba di ordinanza, ma che non affondano in maniera letale solo perché il braccio dell'aggressore viene afferrato da un altro poliziotto. Poi il colpo di arma da fuoco esploso da un altro agente con la pistola d'ordinanza per neutralizzare definitivamente la minaccia dell'egiziano, colpito alla coscia sinistra.

