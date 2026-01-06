Milan vs Genoa diciannovesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Milan e Genoa si affrontano nella diciannovesima giornata della Serie A 2025/2026. La partita rappresenta un importante punto di svolta per entrambe le squadre: i rossoneri puntano a consolidare la posizione in classifica, mentre i liguri cercano di allontanarsi dalla zona retrocessione. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire l'incontro.

Gara valida per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I rossoneri vogliono mantenere il passo nella scorsa al titolo, mentre i liguni devono mantenersi a debita distanza dalla zona retrocessione. Milan vs Genoa si giocherà giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza. MILAN VS GENOA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La vittoria ottenuta a Cagliari nell’ultimo turno di campionato ha dato ulteriore morale e continuità ai rossoneri, che tallonano sempre la capolista Inter ad appena un punto. La squadra di Allegri può sfruttare questo turno casalinga per mettere ulteriore pressione ai nerazzurri e allungare la striscia di imbattibilità che dura dalla prima giornata. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

