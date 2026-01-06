Milan verso il Genoa | occhio ai dubbi in difesa Gabbia rientra ma Tomori …
Il Milan si prepara ad affrontare il Genoa, con alcuni dubbi in difesa. Gabbia è tornato disponibile, ma la presenza di Tomori resta in discussione. Dopo la vittoria con il Cagliari, i rossoneri cercano continuità e chiarezza nelle scelte difensive, in vista di una sfida importante per la classifica.
Milan-Genoa, i rossoneri sono pronti a tornare in campo dopo la vittoria con il Cagliari. Tomori può riposare in difesa.
