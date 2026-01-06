Milan svolta per il futuro di Leao | contatti iniziati per il rinnovo di contratto

Il Milan ha avviato le trattative per il rinnovo contrattuale di Rafael Leao, confermando l’intenzione di mantenere il talento portoghese in rosa. La società rossonera intende consolidare il proprio asset principale, lavorando per definire i dettagli dell’accordo e proseguire nel progetto di crescita della squadra. La trattativa rappresenta un passo importante per il futuro del club e per la continuità del reparto offensivo.

Milan, Leao resta al centro dei piani presenti e futuri del club. Il Diavolo ha iniziato i contatti per il rinnovo di contratto del portoghese. I dettagli da Calciomercato.com.

