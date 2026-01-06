Milan mercato aperto | dopo Füllkrug ora tocca alla difesa

Il Milan ha avviato ufficialmente il mercato invernale con un’operazione mirata, iniziando con l’acquisto di Niclas Füllkrug in prestito con diritto di riscatto. Questa scelta rappresenta il primo passo di un percorso volto a rafforzare la squadra, con un’attenzione particolare alla fase difensiva. La società rossonera dimostra così la volontà di intervenire prontamente per migliorare la rosa in vista delle sfide future.

Il Milan ha aperto il mercato invernale con una mossa mirata, quasi chirurgica. L’arrivo di Niclas Füllkrug, in prestito con diritto di riscatto, è il primo segnale concreto di una sessione che i rossoneri non intendono attraversare da spettatori. Non è un colpo di facciata, ma una scelta funzionale, figlia di una rosa resa più snella in estate e oggi messa alla prova da infortuni e assenze prolungate. L’idea di fondo, condivisa con Massimiliano Allegri, era stata chiara fin dall’inizio della stagione: ridurre i numeri per gestire meglio il gruppo, sfruttando l’assenza di impegni europei. Una strategia che ha portato ordine, ma che col passare delle settimane ha mostrato il conto da pagare, soprattutto quando il calendario ha iniziato a stringere. 🔗 Leggi su Milanzone.it

