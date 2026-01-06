Milan Maignan al centro del progetto | rinnovo vicino e fiducia crescente

Il Milan si concentra sul rinnovo di Maignan, portiere fondamentale per il progetto. La volontà di consolidare la rosa e garantire stabilità alla squadra rende il prolungamento del contratto una priorità. Con questa strategia, i rossoneri mirano a rafforzare il gruppo e mantenere un percorso di crescita solido e continuo, senza fughe di punti o incertezze, in vista delle sfide future.

Il Milan ha imboccato gennaio con una priorità chiara e non più rinviabile: blindare Mike Maignan e dare stabilità a un progetto che, silenziosamente, sta tornando competitivo. Non è una trattativa qualunque, né un rinnovo di routine. È una scelta di campo, tecnica e simbolica, che racconta molto del presente e soprattutto del futuro rossonero. Il dialogo tra le parti è ripartito con basi più solide rispetto a un anno fa. Il portiere ha manifestato apertura alla permanenza, segnale tutt’altro che scontato dopo mesi di tensioni sotterranee. Ora però serve il passaggio decisivo: entrare nei dettagli economici con l’entourage e trasformare la disponibilità in accordo. 🔗 Leggi su Milanzone.it

