Milan-Genoa giovedì 08 gennaio 2026 ore 20:45: formazioni quote pronostici Rossoneri ampiamente favoriti

Il match tra Milan e Genoa, in programma giovedì 8 gennaio 2026 alle 20:45 a San Siro, conclude la giornata 19 del campionato di Serie A. In questa partita, i rossoneri sono favoriti, e si analizzeranno formazioni, quote e pronostici per una valutazione completa dell'incontro. Un confronto importante nel contesto della stagione, che chiude il girone d’andata.

Il Milan affronta il Genoa a San Siro nel match che chiude la giornata 19 do Serie A, l'ultima del girone d'andata. I rossoneri si presentano a questa sfida con una striscia di ben 16 gare senza sconfitte, e vogliono allungare la serie positiva per tener testa alle concorrenti al vertice. L'Inter scappa a +4 sul Napoli Solo il Milan può restare in scia (Genoa permettendo) La sesta vittoria consecutiva, firmata Dimarco e Thuram a Parma e la brusca frenata casalinga del Napoli con il tostissimo Verona, lanciano Chivu in fuga, prima del big match

