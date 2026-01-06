milan genoa allegri parla domani in conferenza

Domani alle ore 12:00, Massimiliano Allegri terrà la conferenza stampa in vista della partita tra Milan e Genoa, valida per la 19ª giornata di Serie A. L'incontro rappresenta un momento importante per analizzare lo stato delle squadre e le strategie per la sfida in programma.

Vigilia di campionato in casa Milan. In vista della sfida contro il Genoa, valida per la 19ª giornata di Serie A, Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa domani alle ore 12:00. Il tecnico rossonero presenterà il match dalla sala stampa di Milanello, dopo il successo ottenuto a Cagliari e alla vigilia di una gara chiave per dare continuità ai risultati e al buon avvio di 2026. Il calcio d’inizio di Milan-Genoa è fissato per giovedì 8 gennaio alle 20:45 a San Siro. Le parole di Allegri chiariranno scelte, condizioni della squadra e obiettivi immediati in un turno che può pesare sulla corsa alle zone alte della classifica. 🔗 Leggi su Milanzone.it

