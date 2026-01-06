Milan Allegri vuole Gatti per completare la difesa
Il Milan si concentra ora sul rafforzamento della difesa, con Allegri che punta su Gatti per completare il reparto. Dopo aver risolto la questione attaccanti con l’arrivo di Füllkrug, la società rossonera valuta le operazioni difensive per consolidare la squadra in vista della stagione. La trattativa con Gatti rappresenta un passo importante nel progetto di miglioramento e stabilità della rosa milanista.
Sistemata la questione centravanti con l’arrivo di Füllkrug, la priorità assoluta in casa Milan si sposta ora sul pacchetto arretrato. Massimiliano Allegri ha chiesto espressamente un rinforzo al centro della difesa per dare un’alternativa a Gabbia e il nome in cima alla lista dei desideri sarebbe quello di Federico Gatti. Il difensore classe 1998 ha già lavorato con il mister toscano alla Juventus, conquistando ben presto la sua fiducia grazie a prestazioni attente e di grande generosità. Secondo indiscrezioni raccolte dagli esperti di calciomercato, il club rossonero avrebbe già tentato un primo approccio con la Juventus, ottenendo però un secco rifiuto di fronte alla proposta di scambio con De Winter. 🔗 Leggi su Milanzone.it
