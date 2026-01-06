Nkunku, figura centrale nel mercato del Milan, continua a essere al centro di speculazioni e smentite. Le trattative per il suo trasferimento coinvolgono aspetti economici e strategici, con decisioni che si delineano in tempi stretti. Restano da chiarire le intenzioni del giocatore e le possibilità effettive di un trasferimento, mentre il club segue attentamente l’evolversi della situazione.

Tra voci che si rincorrono e smentite incrociate, il nome di Nkunku agita il calciomercato rossonero: cifre pesanti, volontà in gioco, tempi stretti. È davvero l’ora dell’addio o solo l’ennesimo bivio d’inverno? Nkunku, quale futuro per l’attaccante? (ansa foto) – serieanews.com . Il rumore di fondo è quello tipico di gennaio. Telefonate, intermediazioni, attese. Su Nkunku si sta addensando un interesse concreto: il Fenerbahçe. Il tema non è solo chi lo vuole, ma come. E quanto. In mezzo, una caviglia da gestire dopo lo stop che lo ha tenuto fuori a Cagliari e un contesto tecnico in evoluzione. 🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - Milan, addio Nkunku: le ultime sul futuro del francese

