Mignani si conferma una risorsa importante per il Benevento, occupando la quarta posizione tra i giocatori più utilizzati in giallorosso. L’ex Pianese ha dimostrato il suo valore con un intervento decisivo nel finale di partita, contribuendo al pareggio con un gesto tecnico di grande classe. La sua presenza rappresenta un punto di forza per la squadra, evidenziando le qualità di un giocatore affidabile e prezioso nel contesto della Serie C.

Tempo di lettura: 2 minuti Il rammarico, se vogliamo chiamarlo così, è quello di non aver potuto apprezzare del tutto la sforbiciata di Mignani che al minuto 82 (LEGGI QUI) di una gara stregata ha tolto le castagne dal fuoco al Benevento inventano dal nulla l’1-1 con un gesto tecnico che pochi attaccanti in serie C avrebbero saputo fare. La nebbia, che aveva avvolto in maniera importante il “Ciro Vigorito”, ha reso l’atmosfera più retrò e non tutti nell’immediato sugli spalti si sono resi conto del capolavoro messo a segno dall’attaccante giallorosso. Dopo lo “scavetto” di Cerignola prima della sosta, con la rete rifilata al Crotone sono quattro i centri messi a segno da Mignani con la Strega, un bottino tutt’altro da buttare via considerando il minutaggio non certo ampissimo che gli è stato concesso prima con Auteri e ora con Floro Flores. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mignani, altra perla: quarta rete in giallorosso, l’ex Pianese risorsa preziosa

