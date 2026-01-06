In Altotevere, si discute delle recenti opere sulla ex Fcu, con attenzione a migliorare qualità e velocità della tratta. Tuttavia, sono emerse alcune perplessità da parte della politica e dell’utenza riguardo ai tempi di percorrenza e all’aspetto visivo dei lavori, evidenziando la necessità di un equilibrio tra interventi migliorativi e rispetto del contesto locale.

Non solo trionfalismi attorno alla ex Fcu: in Altotevere vengono sollevate alcune perplessità sia dalla politica che dall’utenza, sui tempi di percorrenza e sull’impatto visivo dei nuovi lavori. Mentre il treno Minuetto fa il suo debutto, sui social network divampa la polemica sul tragitto tra Città di Castello e Perugia che richiede circa un’ora e 40 minuti. Molti utenti sottolineano con amarezza come il nuovo convoglio risulti paradossalmente più lento dei vecchi treni e persino degli autobus sostitutivi. Va comunque precisato che i tempi di percorrenza sono legati alla linea che attualmente permette fino a 75 kmh, ma con il completamento dei lavori entro l’estate la velocità dei convogli potrà aumentare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

