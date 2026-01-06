Mickey Rourke sotto sfratto | colletta dei fan
Mickey Rourke si trova in difficoltà economiche e ha avviato una campagna su GoFundMe per raccogliere almeno 60.000 dollari necessari a evitare lo sfratto. L’attore, noto per il suo passato nel cinema hollywoodiano, ha chiesto il sostegno dei fan per superare questo momento difficile e mantenere la propria abitazione. La situazione evidenzia le sfide finanziarie che anche figure pubbliche possono affrontare.
Mickey Rourke è al verde e apre una colletta tra i fan. L'ex "bad boy" di Hollywood, in ritardo con i pagamenti dell'affitto e a rischio di sfratto, ha lanciato una pagina GoFundMe per rastrellare almeno 60mila dollari che gli servono per evitare di finire in mezzo alla strada. L'attore ha 73 anni e vive a Los Angeles. Candidato agli Oscar e vincitore di un Golden Globe per il dramma del 2008 The Wrestler, Rourke si è fatto aiutare nella raccolta fondi da Liya-Joelle Jones, un'amica e parte del team che cura le sue finanze. La richiesta iniziale di 100mila dollari è stata coperta finora per metà: "Mickey sta attraversando un periodo estremamente difficile ed è commovente vedere quanta gente ancora si ricorda di lui e vuole aiutare", ha detto la Jones all'Hollywood Reporter.
