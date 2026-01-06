Mickey Rourke ha recentemente negato di aver promosso una raccolta fondi per le sue spese, precisando di non aver bisogno di aiuti finanziari. La sua manager ha spiegato la reale situazione, chiarendo i dettagli dietro le dichiarazioni dell’attore. Questa vicenda ha suscitato curiosità, evidenziando il suo attuale stato economico e il modo in cui comunica con il pubblico.

Mickey Rourke ha dichiarato in un video su Instagram che non è stato lui a lanciare una raccolta fondi per far fronte alle sue difficoltà economiche e pagare 60mila dollari di affitto arretrato, sostenendo di non aver bisogno di denaro. La sua agente però, ha rilasciato una dichiarazione nella quale fa chiarezza sulle condizioni economiche dell’attore aggiungendo ulteriori dettagli sulle condizioni disastrose dell’appartamento nel quale finora Rourke ha vissuto fino ad adesso. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MICKEY ROURKE (@mickeyrourke) Nei giorni scorsi una controversia inaspettata ha travolto l’attore 73enne noto per i ruoli in The Wrestler e L’anno del dragone. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Mickey Rourke rifiuta la colletta per l’affitto, ma la sua manager spiega come stanno davvero le cose

Mickey Rourke al verde, apre una colletta tra i fan.

