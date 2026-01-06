Meteo con la Befana arrivano le prime perturbazioni | freddo e neve a bassa quota

Le condizioni meteorologiche del giorno della Befana prevedono l’arrivo di alcune perturbazioni, con temperature in calo e precipitazioni diffuse. Si segnalano piogge temporalesche e neve a bassa quota, segnando un inizio d’anno caratterizzato da clima invernale. Questo scenario richiede attenzione alle condizioni del tempo e ai possibili disagi legati alle abbondanti precipitazioni e alle temperature più basse.

Il meteo del giorno della Befana descrive una situazione tipicamente invernale, con piogge a carattere temporalesco e neve a bassa quota.

Epifania, le previsioni meteo del 6 gennaio: la Befana porta (forse) la neve in Toscana a bassa quota - Il nuovo anno si è aperto con una fase più instabile. lanazione.it

Meteo, allerta arancione e gialla il 6 gennaio 2026 in Italia: ecco dove - Scatta la duplice allerta meteo arancione e gialla in Italia nel giorno dell'Epifania, martedì 6 gennaio 2026. meteo.it

Allerta meteo a Roma, oggi niente discesa della Befana a Piazza Navona per motivi di sicurezza. Lucarelli: "Piazza Navona chiude un'edizione partecipata e di qualità" #ANSA x.com

Meteo: Italia nella morsa di un Ciclone Gelido, cosa ci aspetta per la Befana e nei Prossimi Giorni - facebook.com facebook

