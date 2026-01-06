Meteo allerta estesa a tutta la Campania | intensificazione dei temporali

La Protezione Civile della Campania ha esteso l’allerta meteo di livello giallo a causa di temporali in intensificazione. La perturbazione in corso richiede attenzione e precauzione da parte dei cittadini. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti ufficiali e adottare le misure di sicurezza necessarie. La situazione rimane sotto osservazione, con il livello di allerta che resterà attivo fino a ulteriori comunicazioni.

La Protezione Civile della Regione, in considerazione dell'evoluzione della perturbazione meteorologica in atto e delle ulteriori valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato ed esteso il vigente avviso di allerta meteo di livello Giallo per temporali.Dalle 20 di questa sera e fino alle 20 di.

Peggiora il tempo in Campania, allerta gialla estesa a tutta la regione - La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione dell'evoluzione della perturbazione meteorologica in atto e delle ulteriori valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato ed esteso

