Messina Servizi in arrivo la scelta dell' organismo di vigilanza

Messina Servizi Bene Comune ha annunciato la scadenza del 10 gennaio per la presentazione delle candidature ai due posti di componenti esterni dell'organismo di vigilanza. Questa occasione permette di contribuire alla supervisione e alla trasparenza delle attività dell'azienda. Le candidature devono essere inviate entro la data stabilita, garantendo così la partecipazione di soggetti qualificati e indipendenti nel processo di controllo.

Scadrà il 10 gennaio l'avviso per i due componenti esterni dell'organismo di vigilanza alla Messina Servizi Bene Comune. Uno andrà ricoprire l'incarico di presidente. All'organismo di vigilanza sono affidati i seguenti compiti: vigilare sul funzionamento del Modello organizzativo, sia rispetto.

La trasformazione green di Messina, "investiti 500 milioni in infrastrutture e servizi" - MESSINA – Una somma complessiva di 500 milioni di euro tra fondi già spesi e altri programmati per infrastrutture, servizi e attività volti alla transizione energetica e alla rigenerazione urbana del ... msn.com

Il Comune di Messina non provvede direttamente alla gestione delle spese relative agli addobbi e alle installazioni natalizie, ma assegna le relative risorse finanziarie alle società partecipate Messina Social City S.p.A. e Messina Servizi Bene Comune S.p.A..T - facebook.com facebook

