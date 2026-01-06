Messina città verticale incontro a Spazioquattro su distruzioni e ricostruzioni

Il 9 gennaio alle 18, presso Spazioquattro in via Ghibellina 120, si terrà l’incontro intitolato

"Messina città verticale": è il titolo dell'incontro che si svolgerà il 9 gennaio alle 18 presso la sede di via Ghibellina 120 di Spazqioquattro. Interverrà il docente universitario e Storico Peppino Restifo. Si parlerà nel corso di Messina e di 28 secoli tra distruzioni, ricostruzioni e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche: Stadio-clinica, il Comune di Terni: “Ricostruzioni fuorvianti, prevarranno le ragioni della città”

Leggi anche: Limite di velocità a 30 km/h, nuova segnaletica orizzontale e verticale in città

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Messina, incontro fra club e Comune. Basile: "Aad Invest Group avanti col progetto" - È andato in scena nei locali dello studio notarile di Silverio Magno l'incontro fra il primo cittadino Federico Basile e la dirigenza dell'ACR per fare il punto della situazione in relazione alle ... tuttomercatoweb.com

Messina, incontro decisivo per il futuro: il sindaco Basile convoca Alaimo, Sciotto e Cissè - E non solo per il Consiglio Direttivo della Lega Pro, che esaminerà l’esito dei controlli della Covisoc sui club ... tuttomercatoweb.com

Messina : "la città intercetta nuovi fondi per il turismo" - facebook.com facebook