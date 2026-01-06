Messa per la strage di Crans-Montana Meloni invita il Colle

Il presidente Meloni ha partecipato alla messa in memoria delle vittime della strage di Crans-Montana, evento che ha causato la perdita di sei giovani italiani. L'iniziativa si è svolta presso il luogo della tragedia, con l'obiettivo di ricordare e onorare la memoria delle persone coinvolte. L'invito del Colle sottolinea l'importanza di mantenere vivo il ricordo di quanto accaduto.

