Mercosur l’Italia va verso il via libera

L'Italia sarebbe pronta a sostenere l'accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e i paesi del Mercosur (Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay). Secondo indiscrezioni raccolte da Bloomberg, il governo italiano avrebbe ottenuto le garanzie richieste per il settore agricolo e su possibili risorse aggiuntive dal bilancio Ue. «Posso confermare che ci sono state discussioni, lavoro e progressi nelle ultime due settimane» con alcuni Stati membri rispetto al Mercosur, dopo il Consiglio europeo di dicembre. «Non ho date specifiche ma posso confermare che siamo sulla buona strada per prevedere una firma dell'accordo e speriamo che possa avvenire abbastanza presto», ha detto ieri la portavoce dell'esecutivo comunitario Paula Pinho. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

