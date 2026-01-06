Mercato Napoli l’infortunio cambia i piani | ora l’affare può saltare

Il mercato del Napoli potrebbe subire variazioni a causa di un infortunio che mette in discussione alcuni interventi programmati. La squadra sta monitorando attentamente la situazione, valutando eventuali modifiche alle strategie di rafforzamento previste per gennaio. La situazione influisce sulle possibilità di portare a termine alcuni affari, mantenendo alta l’attenzione sulle prossime mosse di mercato del club.

Il Napoli continua a programmare le sue prossime mosse sul mercato, che potrebbe vedere diversi movimenti a gennaio. Una della possibilità era un arrivo di Artem Dovbyk in prestito in caso di addio anticipato di Lorenzo Lucca, su cui c'è il pressing del Benfica. Il giocatore ucraino ha però patito oggi un infortunio che crea apprensione. L'obiettivo di mercato Dovbyk si ferma per infortunio. La partita di Dovbyk contro il Lecce di oggi è stata dominata da emozioni contrastanti. Subentrato a Ferguson al minuto 60, l'ucraino ha siglato il gol del raddoppio giallorosso al 71?. Nei minuti finali del match, però, il giocatore ha accusato un problema muscolare alla gamba destra, che lo ha costretto ad accasciarsi a terra e chiedere il cambio.

