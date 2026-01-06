Mercato La Civitanovese mette Neglia e Misuraca nel mirino

La Civitanovese si prepara a rinnovare la propria rosa in vista della prossima stagione, con possibili movimenti di mercato. Al momento, tuttavia, si hanno conferme soltanto di un addio, mentre le trattative per nuovi acquisti, come Neglia e Misuraca, sono ancora in fase preliminare. La società monitora attentamente la situazione, mantenendo un approccio riservato e strutturato per definire le future scelte.

Questa settimana dovrebbe registrare movimenti di mercato in casa Civitanovese. O almeno questo è l'auspicio dei tifosi, ma al momento si apprende soltanto di un addio. Infatti ieri ha lasciato il club Lucas Pitronaci, esterno d'attacco o seconda punta di ottima tecnica ma che, evidentemente, non ha convinto a pieno lo staff. Il calciatore dovrebbe approdare al Trodica. Intanto c'è una nuova tegola al Polisportivo: il mediano Facundo Macorof desidera essere svincolato per poter tornare in Argentina a causa di motivi personali. Se la separazione si verificasse, si tratterebbe di una grave perdita per il tecnico Daniele Marinelli.

