Mercato Inter è beffa Cancelo torna al Barcellona | Ha voluto solo i blaugrana

Il mercato dell'Inter registra un nuovo sviluppo: João Cancelo torna al Barcellona, dopo aver rifiutato offerte dalla Serie A e scelto la Liga. Il club blaugrana ha raggiunto un accordo con l’Al Hilal, confermando la volontà del giocatore di tornare in Spagna. Questa operazione segna un cambiamento importante nel panorama delle trattative, evidenziando le scelte di Cancelo e le dinamiche del mercato internazionale.

Inter News 24 Mercato Inter, il Barcellona raggiunge l’accordo con l’Al Hilal: il portoghese rifiuta il ritorno in Serie A per la Liga. Il ritorno di Joao Cancelo in Italia sfuma definitivamente. Nonostante il forte pressing dell’ Inter, che sembrava aver ormai in pugno l’esterno portoghese, il giocatore ha scelto di seguire il cuore e tornare a vestire la maglia del Barcellona. Una decisione che spiazza il club nerazzurro, rimasto a un passo dal riportare a Milano uno dei terzini più tecnici del panorama mondiale. A fare chiarezza sulla chiusura dell’operazione è stato Fabrizio Romano, che ha lanciato il suo iconico “Here we go” confermando il trasferimento imminente in Spagna. 🔗 Leggi su Internews24.com

