Mercato Cremonese pronto il colpo per i grigiorossi? Marianucci e Luperto in cima alla lista

La Cremonese valuta nuovi acquisti per il reparto difensivo, con Marianucci e Luperto tra i nomi più interessanti. La società è al lavoro per rafforzare la rosa in vista delle prossime sfide, monitorando attentamente le opportunità di mercato. Questi profili rappresentano le principali opzioni per migliorare la solidità della squadra, mantenendo un approccio sobrio e mirato alla crescita.

Mercato Cremonese, si scalda la pista difensiva: Marianucci e Luperto i nomi forti per il colpo. Le ultimissime La Cremonese è al lavoro per rinforzare il reparto difensivo con un profilo d’esperienza. Il nome in cima alla lista è quello di Sebastiano Luperto del Cagliari, centrale classe 1996 che conosce molto bene Davide Nicola, avendolo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mercato Cremonese, pronto il colpo per i grigiorossi? Marianucci e Luperto in cima alla lista Leggi anche: Marianucci verso la Cremonese, Luperto può tornare al Napoli Leggi anche: Calciomercato Cremonese, è Marianucci il rinforzo in difesa per Nicola. Il punto sui grigiorossi Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Spunta Ngonge, si tratta per Brescianini e Dominguez; Mercato invernale al via: Fullkrug e Salomon i primi. Da Chiesa a Zirkzee, 7 nomi da Serie A; Fiorentina, “Il colpo di mezzanotte” - Paratici pronto a pescare dalla Juve. Piace Baldanzi; Lazio, non solo l’erede di Castellanos: a gennaio un altro colpo in arrivo dalla Serie A?. Mercato Cremonese, pronto il colpo per i grigiorossi? Marianucci e Luperto in cima alla lista - Le ultimissime La Cremonese è al lavoro per rinforzare il reparto difensivo con un profilo d’esperienza ... calcionews24.com

Lombarde pronte al colpo. Inter, il sogno è Cancelo. Comuzzo, l’Atalanta c’è - Il Milan accoglie Fullkrug e pensa a Kim o Disasi per il reparto arretrato. ilgiorno.it

Fiorentina, Paratici porta Solomon: chi è l'israeliano preso dal Tottenham e le prossime mosse, giallo Kean - Mercato: Paratici porta Solomon alla Fiorentina per dare una scossa all'attacco, ma nel mirino ci sono anche Dragusin e Boga. sport.virgilio.it

Alle 15 la partita contro la Cremonese davanti a poco meno di 20.000 spettatori. Vincere per sperare, in attesa della rivoluzione sul mercato - facebook.com facebook

#Torino, il punto sul mercato #Marianucci verso la #Cremonese, #Aboukhlal in direzione #Francia #ToroNews #TorinoFC #Torino Qui per le ultime novità x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.