’memorial zanetti’ a bologna Invicta l’Under 15 da applausi Il primo posto sfugge al tiebreak

L’Invicta Under 15 si distingue nel ‘Memorial Zanetti’ di Bologna, torneo di volley giovanile. La squadra ha disputato un’ottima prestazione, arrivando fino al secondo posto dopo una finale combattuta e un tiebreak deciso solo ai dettagli. Un risultato che testimonia il talento e l’impegno dei giovani atleti, confermando la crescita del settore giovanile dell’Invicta nel panorama regionale.

Impresa sfiorata per l’ Invicta che deve accontentarsi del secondo posto al ’Memorial Zanetti’, torneo di volley giovanile che si è disputato a Bologna. La formazione maschile under 15 allenata da Sonia Feltri è arrivata ad un passo dal successo in finale contro i padroni di casa della Pallavolo Bologna Rossa. Una sconfitta al tie break che brucia per i grossetani che escono comunque a testa alta dal torneo, sconfitti per mano della formazione bolognese, ma anche per alcune decisioni arbitrali dubbie in finale. La formazione allenata da Sonia Feltri coadiuvata da Veronica Alberghini era inserita nel girone A di qualificazione: dopo le prime giornate ha chiuso il proprio girone al comando con 9 punti davanti a Pallavolo Bologna Rossa (5 punti), Montecchio (3 punti) e Villanuova (1 punto). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - ’memorial zanetti’ a bologna. Invicta, l’Under 15 da applausi. Il primo posto sfugge al tiebreak Leggi anche: Juventus Bologna Under 15 4-1: altri 3 punti per Pecorari, continua la rincorsa al primo posto! Leggi anche: Boxe Galliate: al via il primo Memorial Oronzo Pesare La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. MEMORIAL ZANETTI - 2a classificata Ottimo risultato a Bologna per la squadra U15 di Sonia Feltri. Una finale al cardiopalma risolta a favore dei padroni di casa ai vantaggi del tie break. Un ringraziamento alla Pallavolo Bologna che ha organizzato l'evento. - facebook.com facebook

