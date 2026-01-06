Meloni | Ue ascolta Italia su agricoltura

Il governo italiano ha accolto con soddisfazione la decisione dell’Unione Europea di modificare il quadro finanziario pluriennale, in linea con le richieste italiane. Questa modifica consentirà di mettere a disposizione, a partire dal 2028, ulteriori 45 miliardi di euro per la politica agricola comune, rafforzando il supporto al settore agricolo nazionale e alle sue esigenze di sviluppo e sostenibilità.

"Accolgo con soddisfazione la decisione della commissione europea di modificare come richiesto dall'Italia,la proposta di nuovo quadro finanziario pluriennale per rendere disponibili,già dal 2028, ulteriori 45mld di euro per la politica agricola comune".Così in una nota la premier Meloni. "Un passo in avanti positivo nel negoziato che porterà al nuovo bilancio Ue, che dimostra che la linea a sostegno dell'agricoltura europea portata avanti dal governo italiano-aggiunge-trova sempre maggiore ascolto a Bruxelles".

