Meloni va dai Volenterosi sorvolando i dubbi di Salvini su Caracas

Il Premier Meloni dedica una giornata a approfondire i dossier internazionali nel suo ufficio di Palazzo Chigi, concentrandosi sulle implicazioni di una possibile visita ai Volenterosi. Nel frattempo, si mantiene distante dalle polemiche sollevate da Salvini riguardo Caracas, valutando attentamente le conseguenze di ogni decisione sul fronte internazionale e interno. Un approccio volto a garantire stabilità e coerenza nella gestione degli impegni diplomatici italiani.

Ucraina, Meloni media con i leader Ue ma frena sull’invio di soldati. Dubbi anche sugli asset russi - Alla tavola apparecchiata nella Sala dei banchetti al primo piano della Cancelleria Giorgia ... ilmessaggero.it

Ucraina, Meloni non ha dubbi: la Lega si piegherà e voterà il decreto (addolcito) per inviare armi anche nel 2026 - E' secca, chiara e netta la risposta di uno dei massimi dirigenti di Fratelli d'Italia alla domanda di Affaritaliani su che cosa accadrebbe se la Lega si astenesse in Cdm e in ... affaritaliani.it

Oggi nuova riunione dei capi di Stato maggiore dei paesi alleati dell’Ucraina; domani la coalizione dei volenterosi a Parigi, con la Meloni - facebook.com facebook

Meloni martedì 6 gennaio a Parigi per una riunione della coalizione dei Volenterosi x.com

