Meloni | Più risorse UE per l’agricoltura italiana già dal 2028

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annunciato che la Commissione Europea ha deciso di modificare il quadro finanziario pluriennale, garantendo già dal 2028 un incremento di 45 miliardi di euro per la Politica Agricola Comune. Questa misura rappresenta un passo importante per il sostegno alle imprese agricole italiane e per lo sviluppo sostenibile del settore.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto con soddisfazione la decisione della Commissione Europea di modificare la proposta di nuovo quadro finanziario pluriennale, rendendo disponibili, già dal 2028, ulteriori 45 miliardi di euro per la Politica Agricola Comune. “Assieme alle risorse aggiuntive assegnate lo scorso novembre – ha dichiarato Meloni – questa iniziativa non solo conferma il livello attuale di finanziamento, come richiesto dagli agricoltori italiani ed europei, ma mette a disposizione risorse aggiuntive. Si tratta di un passo avanti positivo e significativo nel negoziato per il nuovo bilancio UE, che dimostra come la linea di buon senso a sostegno dell’agricoltura europea, portata avanti con determinazione dal Governo italiano, trovi sempre maggiore ascolto a Bruxelles”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Meloni: “Più risorse UE per l’agricoltura italiana già dal 2028” Leggi anche: FederAgri Catania: "L'accordo Ue-Mercosur è un colpo durissimo per l’agricoltura italiana e siciliana" Leggi anche: Firenze, il bilancio di previsione 2026-2028: più risorse per scuola, sociale e casa Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Meloni verso il 2026 ancora divisa tra Usa e Ue | la questione ucraina è sempre più divisiva. Pac: Meloni, bene Commissione Ue su ulteriori 45 mld da 2028, ascoltata Italia - Passo in avanti in negoziato verso nuovo Bilancio Ue (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com

Mercosur, altro passo verso il sì. Meloni: «Bene ok Commissione Ue a sblocco fondi per agricoltori» - Giorgia Meloni ha appena varcato l'ingresso dell'Eliseo per la riunione dei Volenterosi quando arriva la notizia. msn.com

Mercosur, Meloni da Parigi ufficializza la svolta e dice sì: “Ci sono più risorse” - La premier all’arrivo a Parigi alla riunione dei volenterosi conferma la “soddisfazione” per le modifiche al trattato e la decisione di dare il via libera ... repubblica.it

Mercosur, Meloni da Parigi ufficializza la svolta e dice sì: “L’Ue dà più risorse all’agricoltura” x.com

Matera, Doriano Manuello (Io Sud–FdI): "Dal Governo Meloni risorse concrete e una visione strategica per il futuro della città" Il consigliere comunale di Matera Doriano Manuello esprime soddisfazione per l'attenzione concreta riservata a Matera dal Governo - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.