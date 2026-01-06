Meloni | Garantiamo la sicurezza in Ucraina ma niente truppe italiane sul terreno

Durante il vertice di Parigi, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito che l'Italia sostiene la sicurezza dell'Ucraina, ma senza inviare truppe italiane sul territorio. La posizione del governo rimane chiara e coerente, sottolineando l'impegno nel garantire supporto e sicurezza senza compromettere la propria neutralità militare. Una scelta che riflette l’approccio italiano alla gestione del conflitto, basato su supporto diplomatico e assistenza indiretta.

I soldati italiani non andranno al fronte in Ucraina. Nel confermare il sostegno dell'Italia alla sicurezza dell'Ucraina, in coerenza con quanto sempre fatto, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al vertice di Parigi ha ribadito alcuni punti fermi della posizione del Governo italiano sul tema delle garanzie, in particolare "l'esclusione dell'impiego di truppe italiane sul terreno". Alla riunione della Coalizione dei Volenterosi, nel quadro delle iniziative negoziali per una pace giusta e duratura in Ucraina, si sta definendo il piano di intervento per mantenere la pace con una task force una volta terminato il conflitto tra Kiev e Mosca.

Ucraina, i ‘volenterosi’ a Parigi. Meloni: “Sostegno a Kiev, ma no invio truppe italiane” - Parigi, 6 gennaio 2026 – L’ Ucraina resta al centro dell’agenda europea, nonostante Donald Trump agiti le acque sul fronte Groenlandia. quotidiano.net

Coalizione dei Volenterosi, Meloni: “Italia sostiene la sicurezza dell’Ucraina” - Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione della Coalizione dei Volenterosi a Parigi, dedicata alle garanzie di sicurezza per Kiev ... interris.it

