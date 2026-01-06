Meloni e Lollobrigida | Da Bruxelles 10 miliardi in più per l' agricoltura italiana

La Commissione Europea ha approvato, su richiesta dell’Italia, un incremento di 10 miliardi di euro nel nuovo quadro finanziario pluriennale, destinati all’agricoltura. Questa decisione, che prevede anche ulteriori 45 miliardi disponibili dal 2028, rappresenta un’importante risorsa per il settore agricolo italiano. Un passo che testimonia l’impegno della Presidenza italiana nel rafforzare il sostegno alle imprese agricole del paese.

Accolgo con soddisfazione la decisione della Commissione Europea di modificare, come richiesto dall'Italia, la proposta di nuovo quadro finanziario pluriennale per rendere disponibili, già dal 2028, ulteriori 45 miliardi di euro per la Politica Agricola Comune. Assieme alle risorse aggiuntive assegnate lo scorso novembre per venire incontro alle richieste del Parlamento Europeo, quest'iniziativa non solo raggiunge l'obiettivo di confermare anche per il futuro il livello attuale di finanziamento, come richiesto dagli agricoltori italiani ed europei, ma mette a disposizione risorse aggiuntive". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

