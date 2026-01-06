Meloni e le centomila gavette di ghiaccio della Groenlandia

Da ilfoglio.it 6 gen 2026

Giorgia Meloni ha recentemente sottolineato come la Groenlandia non sia solo un’immagine di ghiaccio, ma un territorio ricco di permafrost di vaste dimensioni. Questa consapevolezza rispecchia un’evoluzione nel modo di interpretare il ruolo di questa regione nell’ambito geopolitico e ambientale, evidenziando l’importanza di un approccio più accurato e approfondito verso le dinamiche del grande territorio artico.

Giorgia Meloni ha capito che la Groenlandia non è fatta di “Centomila gavette di ghiaccio”, ma siede su permafrost di colossali intere. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

