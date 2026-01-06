Meloni e i leader europei frenano Trump sulla Groenlandia | Fa parte della Nato

L'Europa si oppone alle dichiarazioni di Donald Trump sulla Groenlandia, evidenziando il ruolo strategico e la sovranità dell'area. Giorgia Meloni e altri leader europei hanno firmato una dichiarazione congiunta per ribadire l'importanza della regione all’interno della NATO, sottolineando l’impegno comune nel mantenere stabilità e rispetto delle norme internazionali. La posizione condivisa mira a rafforzare i principi di rispetto reciproco e sovranità nazionale.

Il messaggio di Meloni e degli altri leader Ue a Trump: "La Groenlandia appartiene al suo popolo" - "La sicurezza dell'Artico rimane una priorità fondamentale per l'Europa ed è fondamentale per la sicurezza internazionale e transatlantica. ilfoglio.it

Il messaggio di Meloni e degli altri leader Ue a Trump: "La Groenlandia appartiene al suo popolo. Spetta alla Danimarca e alla Groenlandia, e solo a loro, decidere su questioni che li riguardano" x.com

In questa foto oltremodo bella e ancor più simbolica, vediamo Giorgia Meloni in una posa particolarmente intelligente. Accanto a lei c’è quel fascistone di Abascal, leader di estrema destra di Vox, formazione spagnola così democratica che, se fosse al potere, r - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.