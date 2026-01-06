Meloni e i leader europei frenano Trump sulla Groenlandia | Fa parte della Nato
L'Europa si oppone alle dichiarazioni di Donald Trump sulla Groenlandia, evidenziando il ruolo strategico e la sovranità dell'area. Giorgia Meloni e altri leader europei hanno firmato una dichiarazione congiunta per ribadire l'importanza della regione all’interno della NATO, sottolineando l’impegno comune nel mantenere stabilità e rispetto delle norme internazionali. La posizione condivisa mira a rafforzare i principi di rispetto reciproco e sovranità nazionale.
Il Vecchio continente prova a frenare le mire espansionistiche di Donald Trump sulla Groenlandia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e altri sei leader europei hanno firmato una dichiarazione congiunta per rispondere alle minacce ripetute più volte dal presidente statunitense dopo. 🔗 Leggi su Today.it
