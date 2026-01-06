Meloni dopo il vertice di Parigi | Manteniamo alta la pressione sulla Russia focus sulle garanzie di sicurezza
Dopo il vertice di Parigi, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la pressione sulla Russia e di concentrarsi sulle garanzie di sicurezza. La partecipazione alla riunione della Coalizione dei Volenterosi fa parte degli sforzi negoziali per promuovere una pace stabile e duratura in Ucraina, nel rispetto delle iniziative internazionali in atto.
«Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato oggi a Parigi a una riunione della Coalizione dei Volenterosi, nel quadro delle iniziative negoziali per una pace giusta e duratura in Ucraina». Lo riporta una nota di Palazzo Chigi. «L’incontro – prosegue la nota – costruttivo e concreto, che ha permesso di confermare un alto livello di convergenza tra Ucraina, Stati Uniti, Europa e altri partner, è stato dedicato all’affinamento delle garanzie di sicurezza ispirate all’articolo 5 dell’Alleanza Atlantica, come da tempo suggerito dall’Italia. Tali garanzie faranno parte di un pacchetto più ampio di intese, da adottare in stretto raccordo con Washington per assicurare la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, anche attraverso un efficace e articolato meccanismo di monitoraggio dell’auspicato cessate il fuoco e un rafforzamento delle forze militari ucraine». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
