meloni cambia marcia sul mercosur quando il mondo accelera

Il governo italiano si prepara a supportare l’accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e il Mercosur, in vista del voto determinante previsto per il 9 gennaio in Consiglio. Questa decisione segna un'ulteriore fase nel rapporto tra l’Italia e l’iniziativa europea, in un contesto di crescente attenzione alle relazioni commerciali internazionali. La posizione italiana rappresenta un passo importante nel panorama delle politiche commerciali europee.

