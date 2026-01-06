Meloni cambia marcia sul Mercosur quando il mondo accelera

Il governo italiano si prepara a supportare l’accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e il Mercosur, in vista del voto determinante previsto per il 9 gennaio in Consiglio. Questa decisione segna un'ulteriore fase nel rapporto tra l’Italia e l’iniziativa europea, in un contesto di crescente attenzione alle relazioni commerciali internazionali. La posizione italiana rappresenta un passo importante nel panorama delle politiche commerciali europee.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, l’Italia è pronta a sostenere l’accordo di libero scambio tra Unione Europea e paesi del Mercosur nel voto decisivo in Consiglio del 9 gennaioContenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

