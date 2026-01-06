Meloni a Parigi per il vertice dei Volenterosi

Giorgia Meloni si trova a Parigi per partecipare al vertice dei Volenterosi, un incontro tra leader europei. La riunione si focalizza principalmente sulla situazione in Ucraina e sulle sfide attuali dell’Unione Europea. Un’occasione per confrontarsi su temi di interesse comune e approfondire le strategie condivise. La presenza della premier italiana sottolinea l'importanza di mantenere un dialogo aperto e collaborativo tra i paesi membri.

Giorgia Meloni è arrivata a Parigi per prendere parte al vertice dei Volenterosi. Al centro della discussione con gli altri leader Ue c'è il dossier Ucraina. La presidente del Consiglio è giunta nella capitale francese dopo la visita all'ospedale Niguarda di Milano ad alcuni dei giovani rimasti feriti nella tragedia di Crans-Montana di Capodanno.

