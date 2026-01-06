Meloni a Parigi la premier arriva all’Eliseo per la riunione dei Volenterosi

Giorgia Meloni è arrivata all’aeroporto di Villacoublay, nei pressi di Parigi, per partecipare alla riunione dei Volenterosi presso l’Eliseo. La premier italiana si è recata nel capoluogo francese per discutere di questioni di interesse comune e rafforzare i rapporti tra Italia e Francia. La visita si inserisce in un quadro di incontri istituzionali, finalizzati a promuovere la collaborazione tra i due paesi.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrata alla base militare di Villacoublay, a sud-ovest di Parigi. La premier è poi arrivata all' Eliseo, per unirsi al vertice della Coalizione e ai leader dei Paesi cosiddetti Volenterosi già riuniti attorno a Emmanuel Macron. Giorgia Meloni è stata accolta, nel cortile dell'Eliseo, dal capo del protocollo della presidenza francese. Meloni arriva per ultima all'Eliseo con un'ora di ritardo, accolta da un alto funzionario - Giorgia Meloni arriva per ultima all'Eliseo, quando la riunione dei volenterosi convocata da Emmanuel Macron è iniziata da quasi un'ora.

Mercosur, Meloni da Parigi ufficializza la svolta e dice sì: “Ci sono più risorse” - La premier all’arrivo a Parigi alla riunione dei volenterosi conferma la “soddisfazione” per le modifiche al trattato e la decisione di dare il via libera ... repubblica.it

Ucraina: La Premier Meloni Unisce le Forze con la Coalizione dei Volenterosi a Parigi - La Premier Giorgia Meloni parteciperà a un'importante riunione a Parigi per discutere la situazione attuale in Ucraina. notizie.it

Prima di recarsi a Parigi per il vertice della Coalizione dei Volenterosi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata all’ospedale Niguarda di Milano per incontrare alcuni dei giovani feriti nella tragedia di Crans-Montana. La premier ha parlato con i f - facebook.com facebook

