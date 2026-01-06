Melavì l’amaro addio Voci critiche dalla coop | in Tribunale dialogo zero

Melavì, l'amaro addio: il caso solleva dubbi sulla gestione e sulla comunicazione della cooperativa. Secondo alcune fonti, oltre 50.000 quintali di mele valtellinesi sono stati trasferiti altrove per essere lavorati, senza un dialogo trasparente con i produttori. La situazione evidenzia l'importanza di un confronto aperto e di una gestione chiara delle risorse agricole locali.

VILLA DI TIRANO "Da quanto ci è dato sapere, ben oltre 50mila quintali di mele valtellinesi sono state trasportate altrove per essere lavorate". Indietro non si torna, ma ci sono state occasioni che avrebbero reso meno pesante il naufragio della cooperativa agricola Melavì, occasioni perse e stavolta non "per colpa" della società i cui organi, al contrario, non hanno mai smesso di operare e hanno promosso alcune operazioni "che avrebbero potuto incrementare la liquidità, ridurre costi inevitabili e offrire un supporto concreto al comparto ortofrutticolo valtellinese anche in relazione alle esigenze relative alla lavorazione e stoccaggio del prodotto in zona per mantenerlo sul territorio", operazioni però sfumate "a seguito dei pareri sfavorevoli espressi dall’Ausiliario nominato dal Tribunale" e per la "totale preclusione al dialogo che ha impedito di cogliere o migliorare il valore delle soluzioni proposte". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

