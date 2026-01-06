Maurizio Formichetti premiato a Castellania nel giorno dedicato a Fausto Coppi

Nel giorno dedicato a Fausto Coppi, Castellania in provincia di Alessandria ha ospitato la cerimonia di premiazione di Maurizio Formichetti. L’evento annuale riunisce ex ciclisti, rappresentanti istituzionali, giornalisti e appassionati, mantenendo viva la memoria del grande campione e del luogo che ha segnato la nascita del ciclismo italiano. Un momento di riconoscimento e di riflessione nel rispetto della storia e dei valori dello sport.

