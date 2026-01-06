Massara fa chiarezza: Raspadori in evoluzione, mercato senza fretta. Nel contesto del Via del Mare, a pochi minuti dall’inizio di Lecce-Roma, si è acceso il dibattito sulle future mosse di mercato. La società mantiene un atteggiamento cauto, valutando con attenzione ogni possibile sviluppo. La situazione rimane in evoluzione, senza fretta, per garantire scelte mirate e sostenibili nel rispetto dei tempi e delle esigenze della squadra.

Nel ventre del Via del Mare, a pochi minuti dal calcio d’inizio di Lecce-Roma, il mercato ha bussato forte alla porta del presente. Frederic Massara ha preso la parola nel prepartita e, senza alzare i toni, ha messo ordine tra voci, tempi e aspettative. Un intervento che fotografa una Roma in movimento, ma senza frenesie. Raspadori con la maglia dell’Atletico Madrid Raspadori tra Madrid e Roma: tempi brevi. Il primo tema è Giacomo Raspadori. La sua presenza sull’aereo dell’ Atletico Madrid diretto in Arabia Saudita per la Supercoppa ha acceso interrogativi inevitabili. Massara non li ha spenti, ma li ha incanalati: le discussioni sono in corso con il club spagnolo, con il calciatore e con gli agenti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

