Martina Viesti rientra al Como Women dal periodo di prestito all' Acf Arezzo

Martina Viesti è tornata al Como Women, squadra di Serie A Femminile, dopo aver concluso il periodo di prestito presso l'ACF Arezzo. La giocatrice, che aveva iniziato la sua esperienza in prestito, riprende ora il proprio percorso con la società di appartenenza. Questa scelta permette a Martina di continuare a sviluppare le proprie capacità all’interno del club che la ha cresciuta.

Arezzo, 6 gennaio 2026 – ACF Arezzo comunica che Martina Viesti ha fatto rientro al Como Women, società di Serie A Femminile, dal periodo di prestito. Il difensore era approdata in maglia amaranto nel corso del mercato estivo. Nella sua esperienza ad Arezzo ha collezionato complessivamente 11 presenze, di cui cinque da titolare. Il club ringrazia Martina per l'impegno e la professionalità dimostrati in questi mesi.

Como Women, Martina Viesti ceduta in prestito annuale all'Arezzo - Como Women comunica di aver ceduto a titolo temporaneo all'Arezzo le prestazioni di Martina Viesti, difensore classe 2006, neo- tuttomercatoweb.com

ACF Arezzo acquisite a titolo temporaneo le prestazioni sportive della calciatrice Martina Viesti - Arezzo, 29 luglio 2025 – ACF Arezzo comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive della calciatrice Martina Viesti. lanazione.it

