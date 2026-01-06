Marinozzi | Fullkrug? Attaccante che mancava in questa stadia Porta qualcosa in più
Andrea Marinozzi ha commentato l’arrivo di Niclas Fullkrug al Milan, sottolineando come l’attaccante rappresenti un elemento che mancava nella rosa. Secondo il giornalista, Fullkrug porta con sé qualità che possono contribuire alla fase offensiva della squadra, offrendo nuove soluzioni e rafforzando il reparto avanzato. Un acquisto che, a suo avviso, può offrire un valore aggiunto al progetto rossonero.
Il giornalista sportivo Andrea Marinozzi ha voluto spendere alcune parole sul nuovo acquisto in attacco del Milan: Niclas Fullkrug. La sua analisi tra movimenti e condizione fisica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
