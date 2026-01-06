María Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana e premio Nobel per la Pace, ha annunciato di non aver più mantenuto contatti con Donald Trump dopo la telefonata avvenuta nell’ottobre 2025. La dichiarazione fornisce chiarimenti sulla distanza politica tra i due e sulle recenti evoluzioni nelle relazioni internazionali, offrendo un quadro aggiornato sulla posizione dell’attivista venezuelana.

La leader dell’opposizione venezuelana e premio Nobel per la Pace, María Corina Machado, ha dichiarato in un’intervista di non aver più parlato con Donald Trump dopo la loro telefonata nell’ottobre 2025. «In realtà, ho parlato con il presidente Trump il 10 ottobre, lo stesso giorno in cui hanno annunciato il premio Nobel. Da allora non più», ha rivelato a Fox News. La politica, ampiamente considerata l’oppositore più credibile di Maduro, aveva lasciato il Venezuela il mese scorso per recarsi in Norvegia per ritirare il Nobel, e da allora non è più tornata. «Ho intenzione di tornare a casa il prima possibile», ha però risposto, quando le è stato chiesto dei suoi piani di rientrare nel suo Paese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - María Corina Machado rivela di non aver avuto più contatti con Donald Trump

