Margot Robbie e il fallimento di Babylon rappresentano un caso che suscita riflessione. Alcuni film, infatti, non sono immediatamente apprezzati e spesso richiedono tempo per essere compresi e valutati. Questa dinamica si applica anche ad altri prodotti culturali, evidenziando come l’apprezzamento possa evolversi nel tempo. Analizzare questi casi permette di comprendere meglio il rapporto tra arte, pubblico e critica.

C’è una categoria di film che non nasce per essere amata subito (capita non solo con i film, a ben pensarci – ma anche con la musica e altri prodotti culturali). Babylon appartiene a questa famiglia, con l’aggravante di essere giunto con un hype clamoroso, anche grazie al cast d’eccezione. Attesissimo nel 2022, con un cast con attori del calibro di Margot Robbie, Brad Pitt e Diego Calva, il film di Damien Chazelle non ha mai davvero trovato un pubblico disposto ad abbracciarlo senza riserve. E forse è proprio questo il punto. “Non capisco perché la gente lo abbia odiato”. A dirlo, senza giri di parole, è la stessa Margot Robbie. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

© Nonsolo.tv - Margot Robbie e il flop di Babylon: “Tra vent’anni diremo: com’è stato possibile?”

Leggi anche: Cime tempestose trailer ufficiale passione tra margot robbie e jacob elordi

Leggi anche: Benicio del Toro in trattative per il prequel di “Ocean’s” con Margot Robbie

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Margot Robbie e il flop di Babylon: "Non lo capisco, forse tra 20 anni rivaluteranno il film" - Durante un episodio del podcast Talking Pictures, Margot Robbie ha ora ammesso che non capisce perché Babylon non sia stato apprezzato: "Lo amo. movieplayer.it

Damien Chazelle, dopo il flop di Babylon pronte le riprese del nuovo film: ecco di cosa parlerà - Dopo il gigantesco flop del film con Margot Robbie e Brad Pitt, il regista Premio Oscar è pronto a tornare sul set Sono passati circa due anni dall'uscita di Babylon, ultima regia di Damien Chazelle, ... movieplayer.it

“Babylon”, Brad Pitt e Margot Robbie nella travolgente Hollywood del cinema muto - (askanews) – Margot Robbie e Brad Pitt si tuffano nella Hollywood dei pionieri fatta di vizi, opulenza, eccessi, scandali, improvvise ascese e rovinose cadute. iodonna.it

La bambola perfetta può diventare perfettamente umana #Barbie, con Margot Robbie e Ryan Gosling, vi aspetta stasera su #Canale5 e Mediaset Infinity! - facebook.com facebook

Nuova foto di Margot Robbie e Jacob Elordi in “Cime Tempestose” di Emerald Fennell. x.com