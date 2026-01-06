Maresca parla del licenziamento del Chelsea dopo che i Blues hanno confermato Rosenior come sostituto

Enzo Maresca commenta la sua separazione dal Chelsea, sottolineando di aver lasciato il club con un senso di orgoglio e serenità. Dopo l’annuncio del nuovo allenatore Rosenior, Maresca ha espresso il suo punto di vista sulla fine del suo incarico, evidenziando un atteggiamento pacato e rispettoso verso la decisione del club. La sua dichiarazione chiude un capitolo importante della sua carriera nel calcio inglese.

2026-01-06 18:59:00 Breaking news: Enzo Maresca ha parlato pubblicamente per la prima volta dalla sua partenza da allenatore del Chelsea, dicendo che lascia lo Stamford Bridge con un senso di orgoglio e pace nonostante la brusca fine del suo mandato. Maresca è stato esonerato il giorno di Capodanno, meno di sei mesi dopo aver guidato il Chelsea al successo nella Coppa del Mondo per club. Sebbene i risultati fossero diminuiti nelle settimane precedenti la sua uscita, all’epoca il club era quinto in Premier League e aveva mostrato segni di progresso nel corso della stagione. Tuttavia, le tensioni avevano cominciato ad emergere dietro le quinte, con gli italiani che mettevano in discussione alcuni aspetti della direzione del club, spingendo la gerarchia del Chelsea a fare un cambiamento piuttosto che tentare di risolvere quelle preoccupazioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

