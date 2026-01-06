Enzo Maresca ha lasciato l’incarico di allenatore del Chelsea, con un messaggio sul suo profilo Instagram. Dopo aver iniziato la sua esperienza con i preliminari di Conference League, ha dichiarato di aver lasciato il club nel modo che ritiene più appropriato. La guida tecnica dei Blues passerà ora a Liam Rosenior, che prenderà il suo posto.

Enzo Maresca, ormai ex allenatore del Chelsea, ha così salutato i Blues sul suo profilo Instagram. Il nuovo allenatore sarà Liam Rosenior. Per conoscerlo meglio: Rosenior l’allenatore che denunciò l’“odio, l’indifferenza e il disprezzo” di Trump nei confronti dei neri negli Stati Uniti Il messaggio di Maresca. Ha salutato su Instagram con un messaggio in cui giustamente rivendica i propri meriti e i risultati del suo lavoro: “Lascia questo mondo un po’ meglio di come lo hai trovato” Il mio viaggio con il Chelsea è iniziato con i preliminari della Conference league. Vado via con la pace interiore di lasciare un club prestigioso come il Chelsea dove merita di essere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Maresca, il polemico saluto al Chelsea: “Ho iniziato con i preliminari di Conference, ho lasciato il club dove merita di essere”

