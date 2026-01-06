Maresca il polemico saluto al Chelsea | Ho iniziato con i preliminari di Conference ho lasciato il club dove merita di essere
Enzo Maresca ha lasciato l’incarico di allenatore del Chelsea, con un messaggio sul suo profilo Instagram. Dopo aver iniziato la sua esperienza con i preliminari di Conference League, ha dichiarato di aver lasciato il club nel modo che ritiene più appropriato. La guida tecnica dei Blues passerà ora a Liam Rosenior, che prenderà il suo posto.
Enzo Maresca, ormai ex allenatore del Chelsea, ha così salutato i Blues sul suo profilo Instagram. Il nuovo allenatore sarà Liam Rosenior. Per conoscerlo meglio: Rosenior l’allenatore che denunciò l’“odio, l’indifferenza e il disprezzo” di Trump nei confronti dei neri negli Stati Uniti Il messaggio di Maresca. Ha salutato su Instagram con un messaggio in cui giustamente rivendica i propri meriti e i risultati del suo lavoro: “Lascia questo mondo un po’ meglio di come lo hai trovato” Il mio viaggio con il Chelsea è iniziato con i preliminari della Conference league. Vado via con la pace interiore di lasciare un club prestigioso come il Chelsea dove merita di essere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
