Marco Ladisa è gialloblù | il Trento scommette sul talentoso attaccante
L’A.C. Trento 1921 ha annunciato l’ingaggio di Marco Ladisa, giovane attaccante nato nel 2006, proveniente dal Venezia FC. L’accordo, a titolo temporaneo, rafforza l’attacco della squadra gialloblù e rappresenta un’opportunità di crescita per il talento veneziano. Con questa operazione, il club conferma il suo impegno nel valorizzare i giovani e nel costruire una rosa competitiva.
L’A.C. Trento 1921 ha ufficializzato l’acquisizione a titolo temporaneo di Marco Ladisa, attaccante classe 2006, che arriva in gialloblù dal Venezia FC. Ladisa ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club trentino fino al 30 giugno 2026 ed è pronto a indossare la maglia numero 21. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: Trento è ancora lontana per la Valsa. I troppi errori condannano i gialloblù
Leggi anche: Rocchetti Juve, il talentoso difensore bianconero firma fino al 2028! Il comunicato del club con tutti i dettagli sul capitano dell’Under 17
Marco Ladisa - Marco Ladisa del Venezia non ha ancora giocato una partita in Serie B dopo aver raggiunto il club il 10 aprile 2025. corrieredellosport.it
Marco Ladisa in prestito all’AC Trento. Marco Ladisa joins AC Trento on loan. IT: https://www.veneziafc.it/news/marco-ladisa-in-prestito-all-ac-trento EN: https://www.veneziafc.it/en/news/marco-ladisa-joins-ac-trento-on-loan #ArancioNeroVerde - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.