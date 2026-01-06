Marco Ladisa è gialloblù | il Trento scommette sul talentoso attaccante

L’A.C. Trento 1921 ha annunciato l’ingaggio di Marco Ladisa, giovane attaccante nato nel 2006, proveniente dal Venezia FC. L’accordo, a titolo temporaneo, rafforza l’attacco della squadra gialloblù e rappresenta un’opportunità di crescita per il talento veneziano. Con questa operazione, il club conferma il suo impegno nel valorizzare i giovani e nel costruire una rosa competitiva.

