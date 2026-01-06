Marco Ladisa è gialloblù | il Trento scommette sul talentoso attaccante
L’A.C. Trento 1921 ha annunciato l’ingaggio temporaneo di Marco Ladisa, giovane attaccante nato nel 2006, proveniente dal Venezia FC. Questa operazione mira a rafforzare il reparto offensivo della squadra, offrendo al giocatore l’opportunità di crescere e consolidarsi nel campionato. Ladisa si unisce così al progetto gialloblù, portando con sé entusiasmo e potenzialità per contribuire agli obiettivi del club.
L’A.C. Trento 1921 ha ufficializzato l’acquisizione a titolo temporaneo di Marco Ladisa, attaccante classe 2006, che arriva in gialloblù dal Venezia FC. Ladisa ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club trentino fino al 30 giugno 2026 ed è pronto a indossare la maglia numero 21. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Marco Ladisa - Marco Ladisa del Venezia non ha ancora giocato una partita in Serie B dopo aver raggiunto il club il 10 aprile 2025. corrieredellosport.it
Marco Ladisa in prestito all’AC Trento. Marco Ladisa joins AC Trento on loan. IT: https://www.veneziafc.it/news/marco-ladisa-in-prestito-all-ac-trento EN: https://www.veneziafc.it/en/news/marco-ladisa-joins-ac-trento-on-loan #ArancioNeroVerde - facebook.com facebook
