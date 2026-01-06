Marco Ladisa è gialloblù | il Trento scommette sul talentoso attaccante

L’A.C. Trento 1921 ha annunciato l’ingaggio temporaneo di Marco Ladisa, giovane attaccante nato nel 2006, proveniente dal Venezia FC. Questa operazione mira a rafforzare il reparto offensivo della squadra, offrendo al giocatore l’opportunità di crescere e consolidarsi nel campionato. Ladisa si unisce così al progetto gialloblù, portando con sé entusiasmo e potenzialità per contribuire agli obiettivi del club.

