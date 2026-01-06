Manutenzione al lavoro ma sta anche a noi cittadini fare attenzione l' appello di Tanti

La manutenzione stradale è fondamentale per la sicurezza urbana. Da questa mattina, polizia municipale e personale comunale sono impegnati in interventi di manutenzione e controllo per garantire il regolare svolgimento delle attività e la tutela dei cittadini. È importante, tuttavia, che anche noi cittadini prestiamo attenzione e collaboriamo, contribuendo a mantenere le strade sicure e ordinate.

"Già dalla tarda mattinata la polizia municipale e il personale del Comune addetto alla manutenzione sono operativi per garantire al massimo la sicurezza nelle strade della città". E' quanto spiega il vice sindaco Lucia Tanti in seguito alle precipitazioni che stanno interessando da alcune ore la.

"Manutenzioni, risposte alle richieste dei cittadini" - L’assessore Valentina Barchiesi snocciola i tanti interventi che hanno interessato anche gli impianti sportivi e la Protezione civile ... msn.com

Ripartiamo dai giovani, bene il Comune di Ancona su manutenzioni e decoro al Piano - "Apprezzamento per il lavoro che l'Amministrazione comunale di Ancona sta portando avanti sul fronte della manutenzione e del decoro urbano nel quartiere Piano San Lazzaro". msn.com

Giovedì 8 gennaio AdF sarà al lavoro a Monteriggioni per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in località Strove - facebook.com facebook

#Sassari, tecnici di #Abbanoa al lavoro con alcuni interventi di manutenzione giornalieri in via Venezia, via Mastini, via Arborea, via Rosello, via Mossa e sulla s.v. Taniga Baldella, ad #Alghero in via Perpignan e in località Santa Maria La Palma in via Zirra. x.com

