Mantova nasconde la madre morta per intascarne la pensione | accertamenti sul cadavere mummificato

A Mantova, sono in corso accertamenti sul cadavere mummificato di una donna di 82 anni, morta nel 2022 e tenuta in casa dal figlio, ex infermiere di 56 anni, per proseguire nel prelievo della pensione. L’indagine, avviata presso l’ospedale Carlo Poma, mira a chiarire i dettagli di questa vicenda che ha suscitato attenzione nella comunità locale.

Mantova, 6 gennaio 2026 – Sono iniziati all' ospedale Carlo Poma di Mantova gli esami sul cadavere mummificato della donna morta nel 2022 a 82 anni e tenuto in casa, a Borgo Virgilio, nel Mantovano, dal figlio, 56anni ed ex infermiere, per continuare a ritirare la sua pensione. Smascherato e indagato. L'uomo aveva cercato di rinnovare la carta d'identità scaduta della madre, vestendosi come lei con parrucca e abiti femminili, ma è stato facilmente scoperto dagli addetti dell'Anagrafe. Gli esami sul cadavere per stabilire le cause della morte andranno avanti ancora, parallelamente agli accertamenti da parte dei carabinieri del Nucleo investigativo di Mantova sugli oggetti ritrovati a casa dell'uomo, che è ancora a piede libero, indagato per occultamento di cadavere, truffa ai danni dello Stato, sostituzione di persona e falso in atto pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

